Matera, controlli su 21 veicoli e 57 persone! Ecco cosa hanno scoperto Polizia, Carabinieri e Finanza

Il Questore di Matera, d’intesa con i Responsabili delle altre Forze dell’Ordine, ha disposto per lo scorso fine settimana, nei Rioni Sassi, specifici servizi espletati congiuntamente da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, finalizzati a verificare l’osservanza delle disposizioni anti Covid e il rispetto della legalità in genere.

I Sassi sono stati capillarmente controllati, anche nelle parti meno trafficate e più nascoste, maggiormente esposte alla commissione di illeciti.

Complessivamente sono stati controllati 21 veicoli e 57 persone.

Dieci sono state le persone sanzionate per violazione della normativa anti Covid-19, poiché non hanno forniti motivazioni che giustificavano legittimamente la loro presenza per strada, tutti maggiorenni.

Inoltre, due soggetti sono stati segnalati al Prefetto per il possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e segnatamente eroina e hashish.

Tali servizi sono stati svolti in aggiunta a quelli predisposti settimanalmente in questo capoluogo e provincia per verificare il rispetto da parte dei cittadini della normativa anti-Covid.a

