Matera, contratto rinnovato per questi lavoratori: “Boccata di ossigeno per il Comune”

La giunta comunale di Matera ha approvato il rinnovo della proroga, fino al 31 dicembre 2020, dei contratti per i 27 lavoratori a tempo determinato assunti ai sensi del comma 346 della legge 208 del 2015 per la realizzazione dei progetti e delle iniziative previste per l’anno 2019:

“Il provvedimento recepisce i contenuti del Decreto Rilancio in cui sono state destinate risorse per 1,5milioni di euro per permettere la definizione delle attività e dei procedimenti tuttora in corso e per consentire la rendicontazione dei fondi stanziati dal Governo.

La delibera approvata dà mandato al Segretario generale, dirigente del servizio personale, di porre in essere tutti gli atti consequenziali disponendo di prorogare-rinnovare i contratti del personale assunto in esecuzione del comma 346 della legge 208/2015, fermo restando il limite di durata dei contratti fissato in 36 mesi”.

Il Sindaco, Raffaello de Ruggieri, sottolinea:

“È una boccata di ossigeno importante per il Comune di Matera.

I dipendenti il cui contratto era cessato a marzo 2020 potranno ultimare la rendicontazione in corso e continuare a lavorare sui progetti che loro stessi hanno contribuito a portare avanti negli ultimi cinque anni.

Questo consentirà al prossimo governo della città di affrontare con maggiore tranquillità il futuro immediato e di fare le sue valutazioni sulle carenze di personale che riterrà debbano essere colmate per dare efficienza alla macchina amministrativa”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)