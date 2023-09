Matera, Contrada Pantano: “noi running oltre ai fossi da scansare dobbiamo stare attenti a non lasciarci le penne”! La denuncia

La ciclabile di Contrada Pantano desta non poche preoccupazioni.

Denuncia un cittadino:

“Questa mattina dopo un po’ di anni sono tornato a correre “giù al cimitero”.

Una volta c’era una pista ciclabile (costata molto alle casse pubbliche), poi è stata chiusa per permettere un’alternativa di viabilità in occasione degli eventi alla cava del sole.

Ricordo che l’attuale sindaco fece una promessa: “restituirò agli sportivi la ciclabile di Contrada Pantano!”.

Ora io sono qui ad arrabbiarmi.

Quella pista può essere causa di seri infortuni per chi corre: è piena di buche (VERGOGNOSO)!

Non vi chiedo quindi di ripristinare la pista ma almeno asfaltate la strada!

Almeno la domenica mattina si dovrebbe chiudere al traffico quei 5 km di strada!

Per non parlare dell’erba altissima sui bordi della strada con seri rischi visto che ogni tanto qualche auto passa ad alta velocità!

Da notare che a Gravina la domenica mattina (zona bosco) addirittura sosta una autoambulanza a servizio delle centinaia di cittadini che vanno a fare sport nella zona”.

Un altro cittadino sottolinea poi questo problema:

“Per non parlare della vegetazione maestosa: rami e rami che vanno al centro della strada con i camion che per non prendere i rami degli alberi vanno nella corsia opposta rischiando un frontale con l’auto proveniente direzione contraria.

E noi running oltre ai fossi da scansare dobbiamo stare attenti a non lasciarci le penne.

Già ho assistito ultimamente ad un’auto che per scansarne un’altra è arrivata sul guard rail.

Fortunatamente nessuno correva in quel momento”.

E voi siete d’accordo con la pericolosità della zona?a

