Matera, continuano le donazioni di sangue in provincia: un nuovo gruppo risponde con entusiasmo alla chiamata! Ecco i dettagli

Fidas Basilicata ha continuato ad operare incessantemente in questo ultimo anno, nonostante l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, non interrompendo mai le attività di raccolta del sangue presso i centri trasfusionali e nelle sezioni presenti in tutta la Regione.

Il Presidente della federata lucana, Pancrazio Toscano, si dice orgoglioso dei risultati raggiunti, e afferma con convinzione che adesso è necessario continuare a crescere, riprendendo le attività programmate, in seno al direttivo di Fidas Basilicata, di proselitismo nei territori in cui la donazione del sangue non è presente.

È così che lo scorso 11 Maggio, nel rispetto delle direttive in tema di contenimento del virus, si è svolto il primo screening cardiologico a cura di Fidas nella cittadina di San Giorgio Lucano (MT), propedeutico alla prima giornata di raccolta di sangue che si svolgerà il prossimo Sabato 22 Maggio.

Un gruppo di giovani volontari, facenti capo alla sezione della Protezione Civile- Gruppo lucano, molto attiva nella cittadina e non solo, ha manifestato la volontà di entrare a far parte della famiglia Fidas.

Il Presidente della locale sezione di Protezione Civile, Egidio Lacanna, è un giovane volontario molto impegnato, ha partecipato a missioni internazionali in Nepal, Grecia e in favore dei rifugiati della Siria, portando ambulanze e medicinali.

Ha dichiarato Lacanna:

“Sono stato direttore operativo del Gruppo Lucano di Protezione Civile, e l’esperienza internazionale non solo mi ha reso più umano, ma mi ha fatto comprendere il vero valore dell’attività di volontariato.

Oggi ho 30 anni, opero nel volontariato da oltre 10 anni, e più volte mi è capitato nelle missioni che i medici lamentassero la carenza di sangue.

Lì ne ho compreso la reale importanza.

Mi ero ripromesso non solo di cominciare io stesso a donare, bensì di farmi portavoce nella mia comunità.

Dall’incontro al CSV con Antonio Bronzino, storico portavoce di Fidas Basilicata, è nata la concreta possibilità di iniziare la raccolta.

Credo che si debbano sensibilizzare i giovani, e spero proprio che anche in questa nuova avventura i cittadini di San Giorgio rispondano con entusiasmo”.

Il consiglio direttivo, il Presidente Toscano, e tutti i volontari di Fidas Basilicata danno il benvenuto al nuovo gruppo di donatori, augurando loro di promuovere con entusiasmo la cultura del dono del sangue nella cittadina sangiorgese.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)