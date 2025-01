Matera: continua l’azione di sollecitazione del Comitato di quartiere Agna -Agna Le Piane. Queste le richieste

Continua l’azione di promozione e sollecitazione del Comitato di quartiere Agna -Agna Le Piane.

Così scrive il Presidente G. Trentadue:

“Oggi nuova puntata presso il Casino Padula per fare il punto sullo stato dell’arte della struttura e comunque rimanendo sempre in attesa della richiesta convocazione da parte della gestione Commissariale che oramai si attende da oltre 3 mesi.

Tale convocazione si ritiene sia necessaria e salutare per creare la giusta collaborazione tra attori della vita sociale della città e per poter esporre in maniera organica problematiche e situazioni di immediata attualità.

Il Comitato in attesa di questo passaggio non demorde e anzi continuerà nel suo percorso di lavoro annunciato negli scorsi mesi:

coinvolgere cittadini del quartiere, collaborare con le associazioni già operanti per creare sinergie e possibilmente eventi partecipati,

insistere per lo spostamento dell’area mercatale (piccolo mercato di quartiere),

attuare le manutenzioni urgenti richieste e segnalate (sicurezza viabilità, decoro urbano e eliminazione di situazioni di pericolo o di abuso sul pubblico suolo).

Inoltre a partire da questa Domenica il Comitato, accogliendo un invito ricevuto, incontrerà per le vie del quartiere il primo dei candidati sindaci alle prossime elezioni, L. Prisco, per esporre allo stesso candidato idee e problematiche relative al quartiere.

L’auspicio è quello di poter incontrare nelle vie del quartiere tutti i candidati sindaci che si andranno a presentare nelle prossime settimane.

Così come ci auguriamo che i nuovi futuri amministratori tornino direttamente e con serietà ad interloquire non solo con il quartiere di Agna -Agna Le Piane, ma con tutti i quartieri della città spesso colpiti da difficoltà e prospettive comuni che dovrebbero essere finalmente convogliate in un percorso condiviso e sistemico (famigerato regolamento dei comitati di quartiere affondato chissà dove anche in questa ultima legislatura passata)”.