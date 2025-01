Bonus cultura fino a 1000 euro: come funziona e chi può fare richiesta

Il Bonus Cultura 2025 è ufficialmente disponibile, e rappresenta una grande opportunità per i giovani studenti italiani.

A partire dal 31 gennaio, infatti come riporta quifinanza, chi ha compiuto 18 anni nel 2024 o ha ottenuto il diploma con il massimo dei voti potrà fare richiesta per ricevere un contributo fino a 1.000 euro per l’acquisto di beni e servizi culturali.

L’incentivo è suddiviso in Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito, entrambe del valore di 500 euro, cumulabili tra loro.

Di seguito, spiegheremo come accedere al bonus, chi ne ha diritto e cosa si può acquistare con esso.

Dalle ore 11:00 del 31 gennaio 2025, la piattaforma del ministero della Cultura è attiva per consentire agli studenti di fare richiesta del bonus.

Il termine per inoltrare la domanda è fissato al 30 giugno 2025, mentre l’importo potrà essere speso fino al 31 dicembre 2025.

Le due carte disponibili per gli studenti sono:

Carta della Cultura Giovani;

Carta del Merito.

Entrambe possono essere richieste online e i fondi saranno accreditati in un portafoglio digitale utilizzabile per l’acquisto di prodotti e servizi culturali.

Le due carte prevedono diversi requisiti. La “Carta della Cultura Giovani”:

è riservata a chi ha 18 anni nel 2024;

e il nucleo familiare deve avere un Isee non superiore a 35mila euro.

La richiesta deve essere effettuata attraverso la piattaforma del ministero della Cultura.

Per la “Carta del Merito”:

destinata ai diplomati del 2024 con un voto finale di 100 o 100 e lode.

La richiesta, anche in questo caso, va inoltrata online sulla stessa piattaforma ufficiale. Per entrambi i bonus, i richiedenti devono essere residenti in Italia e, se necessario, possedere un permesso di soggiorno valido.

Grazie a questo incentivo, i giovani hanno un’opportunità concreta di accedere a risorse culturali fondamentali per la loro crescita personale e formativa.

I fondi assegnati con il Bonus Cultura 2025 possono infatti essere utilizzati per:

libri, compresi eBook e testi scolastici;

biglietti per spettacoli teatrali, concerti, cinema ed eventi dal vivo;

abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;

musica registrata e prodotti editoriali audiovisivi;

ingressi a musei, mostre, monumenti, siti archeologici e parchi naturali;

corsi di musica, teatro e danza.

Non sarà possibile utilizzare il bonus per:

videogiochi;

corsi online non legati a musica, teatro o danza;

abbonamenti a servizi di streaming.

Per accedere al bonus, è necessario registrarsi sulla piattaforma del ministero della Cultura utilizzando Spid o Cie.

Una volta attivato, il credito verrà caricato nel portafoglio digitale, pronto per essere utilizzato presso gli esercenti convenzionati.