Matera: consiglio Comunale su Salute e Sanità. I dettagli

Il Consiglio comunale è convocato per domani, venerdì 11 giugno, alle ore 10,00 presso l’aula magna dell’istituto tecnico industriale “Pentasuglia” in via Mattei a Matera.

Unico argomento all’ordine del giorno: “Diritto alla salute, sanità e territorio del Materano”.

Alla seduta sono invitati a partecipare tutti i sindaci e i consiglieri regionali della provincia di Matera, l’assessore regionale alla Salute, Rocco Luigi Leone, e il dottor Angelo Andriulli, autore di un check-up della rete ospedaliera della Basilicata.

In considerazione dell’emergenza Covid-19, il Consiglio si riunirà in audio-videoconferenza;

sarà comunque consentita la partecipazione in presenza nel rispetto delle condizioni di sicurezza dei soli rappresentanti istituzionalmente invitati.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)