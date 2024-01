Matera: Consiglio comunale straordinario su questa piattaforma dei rifiuti. Ecco chi prenderà parte al dibattito

Il Comune di Matera informa:

“Il presidente Francesco Salvatore ha convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria aperta, lunedì 29 gennaio alle ore 15 presso la sala “Pasolini” di via Sallustio, per discutere il seguente ordine del giorno:

– Dibattito avente ad oggetto “Valorizzazione della piattaforma di trattamento dei rifiuti di La Martella”.

Come deciso dalla Conferenza dei capigruppo, riunitasi l’11 gennaio 2024, alla seduta aperta sono invitati a partecipare:

l’ing. Salvatore Margiotta,

l’associazione di volontariato “Amici del Borgo”,

il comitato di quartiere “Quaroni del Borgo La Martella”,

il dott. Agostino Di Ciaula,

l’ing. Luigi Boeri,

il presidente dell’Ordine dei geologi di Basilicata, Leonardo Disummo,

il presidente dell’Ordine degli ingegneri, Giuseppe Sicolo,

Legambiente Basilicata,

Confapi Matera,

Confindustria Basilicata,

il Cna Matera.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza, prevedendo altresì la possibilità di partecipazione da remoto per gli ospiti invitati a prendere parte al dibattito.

È garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo: https://www.comune.matera.it/dal-comune/item/5789-nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera”.