A Pisticci grande festa per il Carnevale con musica, carri allegorici, divertimento e tante sorprese! I dettagli

L’Amministrazione Comunale di Pisticci, in collaborazione con l’associazione “Il Bacco di Caravaggio” e le signore Grazia Panio, Marzia Paolicelli e Giusy Fasano, presenta “Carnevale in Paese”.

Come si apprende da una nota:

“Prevista per martedì 13 febbraio, in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale, una sfilata con carri allegorici che prenderà inizio alle ore 15:30 dal piazzale Giulio Cesare.

La sfilata, tra musica, carri allegorici, divertimento e tante sorprese si snoderà per le vie principali del paese.

L’animazione di Bruno Agneta e il gruppo Bassa Musica Molfettese, allieteranno infine la serata”.

Di seguito la locandina con i dettagli.