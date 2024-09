Matera: come sarà il tempo nei prossimi giorni? Ecco le ultime previsioni

In Basilicata cambia lo scenario in questa settimana appena iniziata a causa di una circolazione che apporterà un peggioramento del tempo con temporali e rovesci diffusi; non si escludono locali nubifragi tra mattino e pomeriggio sui settori settentrionali e centrali.

Quindi che tempo ci attende su Matera nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 10 Settembre, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 18°C.

Mercoledì 11 Settembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 18°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco le previsioni per la giornata di domani.