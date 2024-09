Enrico Fermi: queste classi devono spostarsi presso la sede di Policoro. L’avviso

Il Dirigente Scolastico Giovanna Tarantino dell’istituto Enrico Fermi avvisa le famiglie dello spostamento temporaneo delle classi di Nova Siri presso la sede di Policoro.

Ecco nel dettaglio:

“Come da disposizione dell’Area Tecnica della Provincia di Matera, recapitata alla scrivente in data odierna, 09.09.2024, si comunica agli studenti e alle famiglie lo spostamento temporaneo, presso la sede di Policoro dell’IIS Fermi (via Puglia n.8), di tutte le classi del Liceo Classico e del Liceo Artistico, per il tempo strettamente necessario alla riconsegna dei lavori della sede di via Bachelet a Nova Siri.

Si ribadisce la natura temporanea della soluzione.

Seguiranno indicazioni sull’inizio delle attività”.