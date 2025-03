Matera, cittadini chiamati a decidere sul futuro della raccolta rifiuti: ecco l’iniziativa per far sentire la propria voce

“Matera decide con i Sondaggi in Piazza“: Volt lancia l’iniziativa attraverso la quale i cittadini decidono il futuro della città.

Volt spiega:

“Si tratta di un’occasione per far sentire la propria voce su temi importanti che riguardano il futuro di Matera e dei materani.

Il primo appuntamento sarà dedicato alla scelta del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, una questione che tocca da vicino la vita di tutti noi.

Tra due anni, infatti, il sistema attuale di raccolta porta a porta terminerà, ed è il momento di decidere se rinnovarlo o passare a un nuovo modello: le isole ecologiche di prossimità.

Una scelta che influenzerà non solo la qualità della vita e l’ambiente, ma anche il costo della TARI (Tassa sui Rifiuti).

L’appuntamento è per Sabato 22 e Domenica 23 Marzo in piazza Vittorio Veneto.

Basterà visitare il gazebo informativo di Volt Matera, ascoltare le spiegazioni, farsi la propria idea e votare la soluzione preferita.

Il sistema più votato diventerà la proposta che Volt Matera sosterrà per il futuro della raccolta rifiuti in città.

La raccolta dei rifiuti è un tema che ci riguarda tutti.

Scegliere il sistema giusto non significa solo migliorare il decoro delle nostre strade, ma anche rendere la città più sostenibile e, perché no, risparmiare sulla bolletta della TARI.

Per questo è importante che siano i cittadini a decidere, in modo informato e consapevole.

I cittadini potranno visitare il gazebo informativo, dove i volontari di Volt Matera saranno disponibili per rispondere a tutte le domande e fornire materiale informativo.

Dopo aver ascoltato le spiegazioni, basterà compilare una scheda con la propria preferenza e inserirla nell’urna.

Raccolta porta a porta: con questo sistema, i rifiuti vengono ritirati direttamente a casa, secondo un calendario prestabilito.

Questo metodo garantisce una raccolta differenziata di alta qualità, perché i rifiuti vengono separati direttamente in casa.

Inoltre, riduce i cassonetti in strada, migliorando il decoro urbano e lasciando le strade più pulite.

È anche più efficace nel contrastare l’abbandono dei rifiuti, perché i bidoni sono controllati e gestiti direttamente dai cittadini.

Tuttavia, il sistema porta a porta richiede spazio in casa o nei condomini per i bidoni, e non tutti hanno questa possibilità.

Inoltre, ha costi di gestione più elevati, perché richiede più personale e mezzi per la raccolta porta a porta.

Questo si traduce in un costo più alto per la TARI, anche se, se la raccolta differenziata funziona bene, i costi di smaltimento dell’indifferenziato potrebbero diminuire, con possibili riduzioni della TARI nel tempo.

Isole ecologiche di prossimità “invisibili”: questo sistema prevede l’installazione di cassonetti intelligenti, accessibili con una tessera elettronica, posizionati in punti strategici del quartiere.

Uno dei principali vantaggi è l’accesso 24 ore su 24, senza vincoli di orario: i cittadini possono portare i rifiuti quando vogliono, senza dover rispettare un calendario.

Inoltre, i cassonetti possono essere interrati o integrati nel contesto urbano, rendendoli quasi “invisibili” e mantenendo le strade più belle.

Le isole ecologiche hanno anche costi di gestione più bassi, perché non serve un servizio di raccolta porta a porta, e questo potrebbe tradursi in una riduzione della TARI.

Inoltre, ogni conferimento è monitorato, il che aiuta a responsabilizzare i cittadini e a premiare chi fa bene la differenziata.

Tuttavia, c’è il rischio di conferimenti errati, ma si può ovviare con campagne informative e sistemi di riconoscimento automatico che segnalano gli errori.

Inoltre, serve una manutenzione frequente, ma è possibile organizzare piani di pulizia regolari e installare sistemi di deodorizzazione per evitare cattivi odori”.

