Gli studenti del liceo artistico Duni – Levi di Matera al primo posto in questa competizione. Complimenti!

Si è conclusa con grande successo, nell’ambito del progetto ViaggiArte, l’edizione 2025 della Nave della Biennale, un’iniziativa promossa in occasione della V Biennale dei Licei Artistici Italiani dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e realizzata da ReNaLiArt e ABiLiArt, con la coordinazione di Mariagrazia Dardanelli e l’organizzazione tecnica a cura di Elly Travel – Roma e Cristina Compagno.

Al primo posto il Team PortalArt, con gli studenti del Liceo Duni – Levi di Matera.

Durante la traversata hanno partecipato ad un progetto di PCTO (ex Alternanza Scuola-lavoro) che punta a stimolare la cultura della progettualità e dell’imprenditorialità all’interno del mondo dell’arte, vivendo un’esperienza di crescita e di formazione che li proietta efficacemente nel mondo del lavoro.

Le attività formative e l’hackathon a bordo sono stati progettati e facilitati dal team MindSharing.Tech, guidato da Aldo Pergjergji.

L’evento ha visto la collaborazione di Grimaldi Lines e la partecipazione di Cartiere Fabriano.

A bordo di due navi Grimaldi Lines gli studenti provenienti da otto licei artistici italiani (di Roma, Viterbo, Rieti, Pisa e Matera), suddivisi in 18 team, hanno lavorato alla progettazione di idee imprenditoriali legate al mondo dell’arte, esplorando l’uso di tecnologie emergenti per creare soluzioni innovative.

Grazie al supporto di mentor esperti (Massimo Ciaglia, Francesca Marzano, James Tylor, Laura De Vita) e del team MindSharing.Tech, gli studenti hanno potuto sviluppare progetti creativi e concreti per una gestione imprenditoriale legata al mondo dell’arte.

Nell’ultimo giorno di viaggio, si è svolta anche la cerimonia di premiazione.

Al primo posto si è classificato il Team PortalArt, composto da studenti del liceo artistico Duni – Levi di Matera, Russoli di Pisa e Sant’Orsola di Roma.

Secondo posto per il Team The Boss.

Il gruppo era formato da studenti degli stessi tre licei.

Terzo posto per il Team 2Ways, composto tutto da studenti di tre licei romani, il Bramante, il Confalonieri – De Chirico e il Sant’Orsola.

En plein dunque, per il liceo Sant’Orsola che ha visto dei propri allievi in tutti i tre team premiati.

Il Team PortalArt di Matera, che si è classificato al primo posto, “ha ideato un sistema immersivo per la consultazione dell’arte e strumenti innovativi per facilitare l’affermazione degli artisti e la vendita all’asta delle loro opere.

L’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ha reso questa proposta unica e altamente efficace“.

Il Team The Boss si è classificato al secondo posto, presentando il progetto “YourMuseum”, “un’app di realtà virtuale (VR) che permette di esplorare virtualmente un museo ispirato a uno reale.

Gli artisti possono disporre le proprie opere in modo scenografico e personalizzato, esprimendo la propria visione artistica”.

Il terzo classificato, il Team 2Ways, ha realizzato “una piattaforma dedicata al contatto tra creator e promoter, pensata per offrire agli artisti uno spazio di esposizione e visibilità, facilitando la connessione con il mondo dell’arte e del mercato creativo”.

La coordinatrice del progetto Mariagrazia Dardanelli spiega:

“La Nave della Biennale ha seguito il format di un vero e proprio hackathon, rappresentando un’opportunità unica per gli studenti di immergersi in un contesto di apprendimento innovativo e collaborativo, combinando arte e tecnologia in un ambiente stimolante e creativo.

Il percorso si è articolato tra workshop formativi, momenti di mentorship e attività di team building, culminando nella presentazione finale dei progetti.

Ci si augura che questa esperienza possa aiutare i giovani artisti ad inserirsi in un mondo dell’arte contemporanea rivoluzionato dalle nuove tecnologie informatiche e dall’IA, mantenendo comunque il rapporto strettamente personale con la loro creatività”.

Ecco alcune foto dei ragazzi.