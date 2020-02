Matera, città in festa per il Carnevale: nel centro storico spettacoli, giochi e concerti. Ecco il programma degli eventi

Oltre trenta tra spettacoli ed eventi per animare la città di Matera nel fine settimana di Carnevale.

Il calendario delle attività 2020 è già iniziato l’8 Febbraio scorso al Mercato coperto di Campagna amica della Coldiretti, in via Serrao, con una serie di laboratori per bambini e corsi pratici sulla produzione della pasta fresca.

Da Venerdì 21 a domenica 23 Febbraio, Piazza San Francesco sarà animata dalla “Festa del cioccolato”.

Sabato 22 Febbraio, nel Villaggio Coldiretti, è previsto l’appuntamento con la tradizionale pentolaccia.

Nella Villa Comunale, invece, dalle 17:00 alle 19:00 l’associazione “Zio Ludovico” organizza la rassegna Matera Gioca.

In serata, alle 19:00 nell’Auditorium “R. Gervasio”, il concerto del jazz moment ensemble dal titolo “What (is) a Jazz”, organizzato dalla Società Dante Alighieri.

Domenica 23 Febbraio, la sfilata delle maschere a cavallo che partirà dal piazzale antistante la chiesa di San Paolo alle ore 10:00, e che percorrerà Via Nazionale, Via Annunziatella, Via XX Settembre per concludersi in Piazza Vittorio Veneto.

A partire dalle 10:30 e fino alle 19:00 proseguirà la rassegna Matera Gioca sempre nella Villa comunale.

Nel pomeriggio sipario sul teatro di Pulcinella portato in scena alle ore 18:00 in Piazza San Francesco dalla compagnia Ondadurto Teatro diretta da Adriano Dossi, nell’ambito del progetto denominato Carnival Show, il carnevale tra teatro, arte e colori, coordinato da Info Matera Centro.

Lunedì 24 Febbraio il Carnival Show prosegue in piazza San Francesco, a partire dalle ore 16:00 e fino alle ore 18:45, con lo spettacolo dei trampolieri e giocolieri, e con il baloon art show del MIKrocirco Lacaposciuc Asd.

Sempre in Piazza San Francesco a seguire dalle ore 18:45 lo show musicale della Twenty Century Band e dalle 20:15 spazio allo spettacolo organizzato dalla società Quadrum dal titolo “Uascezza della città”: intrattenimento e musica con i Ragnatela Folk band e il dj set composto da dj materani.

Martedì 25 Febbraio proseguirà il Matera Gioca nella Villa Comunale dalle 10:30 alle 19:00, mentre in Piazza Vittorio Veneto, dalle 10:30 alle 12:30, vetrina per l’artigianato artistico con il laboratorio di creazione di maschere in argilla e dalle 10.30 alle 13 animazione per famiglie dell’Allegra Parata.

Nel pomeriggio In Piazza San Francesco a partire dalle 18:00 l’esibizione della scuola Passione Danza.

Alle 19:00 il concerto del Coro “Pop Materano” diretto dal maestro Mario Montemurro.

Dalle 18:00 alle 24:00 le strade del centro storico saranno animate dalle esibizioni dei buskers.

Chiusura con il progetto Carnevale Materano 2020, a cura del raggruppamento tra Dejavù, Be Sound, Eventi e non solo e l’Associazione Armida, con lo spettacolo musicale, in Piazza San Francesco, della Love Groovy Band (ore20) e a partire dalle 23 il dj set a cura di Skrezio dj e mj Carlo Iuorno.

Di seguito la locandina con i dettagli.