Matera, cinghiali ancora comodamente a spasso per la città! Li avete visti?

Torniamo a parlare della questione cinghiali.

A Matera, alcuni esemplari sono stati avvistati in Via Lamartella, probabilmente alla ricerca di cibo.

Ad avvistarli diversi cittadini.

“A passeggio con i cinghiali”, è quanto denunciano diversi residenti, ormai abituati al passeggio continuo di questi esemplari perfettamente a loro agio in strada e in pieno giorno.

Infatti, la città non è nuova a questi avvistamenti: in passato, sono stati visti aggirarsi in via Cappuccini, in Calata Ridola, a Serra Venerdì e in piazza Pascoli.

Li avete visti anche voi?