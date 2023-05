Matera: cinghiali a spasso, in pieno giorno, in questa zona! Ecco le foto

Torniamo a parlare della questione cinghiali.

A Matera, alcuni esemplari sono stati avvistati a Serra Venerdì, probabilmente alla ricerca di cibo.

Ad avvistarli un cittadino che denuncia:

“A Serra venerdi, angolo tra via Collodi e viale Europa, pascolano i cinghiali in pieno giorno.

Mi raccomando SINDACO DI MATERA ATTENDA CHE SUCCEDA L’IRREPARABILE: TUTTI SANNO QUANDO SIANO PERICOLOSI LE SCROFE QUANDO HANNO I CINGHIALETTI”.

La città non è nuova a questi avvistamenti: in passato, cinghiali sono stati visti aggirarsi in via Cappuccini, in Calata Ridola e in piazza Pascoli.

Li avete visti anche voi?

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)