Torniamo a parlare della questione cinghiali.

Per le vie di Matera, un altro esemplare è stato avvistato in via Cappuccini, mentre rovistava tra i rifiuti in cerca di cibo.

Nei giorni scorsi altri avvistamenti nella Città dei Sassi: in Calata Ridola e in piazza Pascoli.

Lo avete visto anche voi?a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)