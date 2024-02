Matera: case più efficienti per queste 52 famiglie! Ecco gli interventi effettuati

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione energetica presso cinque edifici residenziali dell’ATER in via Seneca a Matera.

L’intervento ha riguardato la realizzazione del cappotto termico e il rifacimento della guaina sul tetto di ogni edificio.

Questi lavori consentiranno agli inquilini di beneficiare di migliori condizioni abitative sia in inverno che in estate traducendosi in bollette più leggere a fronte di una forte riduzione dei consumi energetici per riscaldamento e raffrescamento.

L’importo dei lavori è stato di € 700.000,00.

Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 – Asse 4 Energia e Mobilità Urbana, specificamente dedicato alla promozione dell’eco-efficienza e alla riduzione dei consumi di energia negli edifici pubblici.

Il termine di questi lavori è stato accolto con grande soddisfazione dagli inquilini, che stanno beneficiando di una significativa riduzione delle spese di riscaldamento derivante dai lavori già nei primi mesi del 2024.

Un ulteriore beneficio è dato dal miglioramento della classe energetica delle abitazioni.

L’amministratore unico, Lucrezia Guida ha dichiarato:

“Desidero esprimere il mio plauso allo staff tecnico dell’A.T.E.R. di Matera.

Ancora una volta, grazie al loro impegno e alla professionalità dimostrata, siamo riusciti a migliorare significativamente le condizioni di vita dei nostri inquilini.

L’A.T.E.R. di Matera continua a perseguire con determinazione il suo impegno per garantire ambienti residenziali più confortevoli, efficienti ed ecologici per tutti i suoi inquilini, dimostrando una forte attenzione verso la sostenibilità ambientale e il benessere delle comunità locali.”