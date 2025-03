Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026: a New York la presentazione!

Il progetto Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 arriva a New York grazie all’invito rivolto da ENIT alla Fondazione Matera Basilicata 2019, ad APT Basilicata e PugliaPromozione, in occasione del lancio del nuovo volo della compagnia NEOS New York – Bari, che punta a valorizzare i territori di Puglia e Basilicata.

Il Direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019, Antonio Nicoletti, ha illustrato il progetto a giornalisti e operatori presenti all’incontro organizzato il 4 marzo presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York, con cui è stato anche approfondito il piano di circuitazione internazionale degli artisti coinvolti per Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

La presentazione è stata accompagnata da due performance artistiche: quella dell’artista e illustratore materano Raffaele Pentasuglia che ha realizzato delle opere in live painting ispirate a Matera e ai temi della Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, e quella del musicista e compositore statunitense Joe Johnson, con contenuti audio e video descrittivi del “paesaggio culturale” materano da lui tradotto in opera artistica nell’ambito del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 “Suoni del futuro remoto” co-prodotto dal Project Leader Onyx jazz club e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019.

“Matera è punto di connessione geografico e culturale tra Basilicata e Puglia, e l’evento di New York lo dimostra, con la Fondazione insieme alle due eccellenze APT e PugliaPromozione.

L’incontro segna un nuovo passo nella creazione di relazioni strategiche per Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 e delle altre progettualità della Fondazione Matera Basilicata 2019.

È anche un’occasione per valorizzare le nostre produzioni culturali su scala internazionale, grazie alla collaborazione con gli Istituti italiani di cultura, iniziativa a cui stiamo lavorando per il 2026 e oltre” – evidenzia Nicoletti.