Matera: bellissima esperienza per questi ragazzi che imparano direttamente dal costruttore del Set di “No Time to die”! Ecco i dettagli

Gli antichi artigiani dicevano che “il mestiere non si impara ma si ruba con gli occhi”.

Questa mattina bellissima partecipazione degli istituti “Isabella Morra” e “Duni -Levi” di Matera al laboratorio di scenografia cinematografica condotto da Antonio Cappiello, costruction supervisor dei set italiani di No Time To Die e l’artista Daniela Di Pede.

Hanno raccontato come si costruisce un set, con prove pratiche e tante curiosità, aneddoti e domande dai ragazzi!

Terzo evento James Bond dedicato alle scuole: Martedì 26 Ottobre proiezione di “No time to die” in lingua originale sottotitolata in inglese, con un regista italo-americano che racconterà come si realizza un film e un’esperta di sottotitoli.

Ecco alcune foto della giornata di oggi.

