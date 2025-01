Matera: Basta morti sul lavoro! Torano i gazebo della sicurezza. Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Confsal Basilicata:

“Basta morti sul lavoro!

Occorre promuovere la cultura della prevenzione e fare proposte legislative in merito.

Nel giorno della tragedia abbiamo scelto, volutamente, il silenzio come forma di protesta.

Siamo assuefatti da urla di denuncia che non vengono ascoltate, diventando urla di inerzia.

Il lavoro è diventato un fronte e i Lavoratori sono in trincea.

Mai come ora c’è bisogno di un percorso comune per permettere all’INAIL di avere maggiore autonomia di spesa e investire in prevenzione tutti i contributi versati da aziende e lavoratori.

Per questo motivo torneremo nelle piazze di Potenza e Matera con i gazebo della sicurezza.

Per dire basta morti sul lavoro e chiedere prevenzione e vigilanza attiva. In quell’occasione presenteremo e faremo firmare il “decalogo della sicurezza per la prevenzione partecipata”.

10 punti necessari per fermare la mattanza e invertire il trend. Basta chiamarli incidenti.

Un incidente è un evento inatteso, imprevisto. Molto spesso, invece, le morti sul lavoro possono essere evitate.”

Di seguito la locandina con i dettagli.