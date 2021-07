Matera, bandi di concorso per assunzione a tempo indeterminato al Comune: “sono discutibili”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Giovanni Angelino, commissario Udc provincia di Matera, su bandi di concorso per assunzione a tempo indeterminato al Comune di Matera:

“Il Comune di Matera ha pubblicato nei giorni scorsi alcuni bandi di concorso per laureati e diplomati da assumere a tempo indeterminato ma è scivolata su una buccia di banana.

Riteniamo che le modalità di reclutamento sono piuttosto discutibili perché sono finalizzate a stabilizzare quelli che già prestano servizio all’interno dell’Amministrazione Comunale di Matera o comunque coloro che hanno già maturato esperienze lavorative nella Pubblica Amministrazione.

E’ evidente che in questo modo sono esclusi dal concorso tutti gli altri cittadini disoccupati che avrebbero i requisiti per partecipare.

Chiediamo pertanto all’Amministrazione Comunale di Matera di revocare i bandi di concorso per i quali sono già scaduti i termini di presentazione delle domande.

Sia chiaro: i concorsi vanno espletati perché la macchina comunale va potenziata ma è evidente che il bando, per i criteri inseriti dall’Amministrazione Bennardi, non garantisce pari opportunità alla platea di disoccupati e non è detto che vengano scelte le persone più preparate.

E’ evidente che quando si partecipa ad un concorso pubblico tutti devono superare la medesima prova, sia chi ha maturato esperienze nella pubblica amministrazione e chi invece non ha mai svolto mansioni di questo tipo e solo in seguito si possono valutare i titoli di servizio a disposizione”.

