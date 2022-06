Matera: Azzurro Donna Basilicata accoglie un nuovo membro! I dettagli

Azzurro Donna Basilicata accoglie con piacere ed entusiasmo l’ingresso nel gruppo della dottoressa Raffaella Calia in qualità di coordinatrice per la città di Matera.

Al riguardo la dottoressa Raffaella Calia ha dichiarato:

“Sono estremamente felice di intraprendere questa nuova avventura.

Entrare a far parte di questa grande famiglia chiamata Azzurro Donna, mi inorgoglisce, rendendomi ancora più carica, perché mi darà , ancora di più, la possibilità di far emergere ed approfondire le tante problematiche che ogni giorno coinvolgono la vita di ogni donna“.

Grande soddisfazione per Antonella Sasso, Coordinatrice regionale Azzurro Donna Basilicata, che ha poi dichiarato:

“Insieme a lei sono certa che riusciremo, ancor più, a raggiungere i nostri obiettivi e potremo, grazie alla forza e alla tenacia di Raffaella, far veicolare la mission di Azzurro Donna, soprattutto in questo momento in cui tante sfide sono in corso e tante battaglie bisognerà affrontare”.