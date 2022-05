Paura, nella giornata di ieri, a Matera.

Per cause in fase di accertamento, una vettura senza conducente è finita contro i dissuasori in cemento sulla strada che congiunge via Lucana con via Casalnuovo.

Tempestivo l’intervento della Polizia Locale e della ditta incaricata della rimozione dei veicoli che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)