Matera, ASM: sospese attività in queste sedi! Ecco per quanto tempo

Il Direttore Pro-tempore del Distretto della Salute di Matera, dr. Rocco Pasciucco, d’intesa con la task-force COVID-19 dell’ASM, ha disposto la sospensione dell’attività di sportello di scelta medica presso la sede centrale dell’ASM in via Montescaglioso, a Matera, e tutte le attività di sportello erogate in via Matteotti e in piazza Firenze, dove saranno sospesi anche i prelievi ematici, a partire dal 9 Marzo al 23 Marzo 2020.

Lo scopo del provvedimento è quello di prevenire la propagazione dell’epidemia da COVID-19.