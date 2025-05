Matera, Asm: razionalizzate le prenotazioni per le donazioni di sangue

Il Comitato Ospedaliero interaziendale per il Buon Uso del Sangue (COBUS) dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera informa tutti i donatori, associati e non, di aver perfezionato l’accesso alle donazioni.

In particolare i donatori non aderenti ad alcuna Associazione, possono prenotarsi chiamando il numero del Servizio Immunotrasfusionale del Presidio Ospedaliero “Madonna delle Grazie” di Matera (0835 253393) dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 12.

Le donazioni per chi non è iscritto ad alcuna Associazione potranno avvenire dal lunedì al sabato, anche senza prenotazione e in orario compatibile con la programmazione della giornata.

I donatori associati continueranno a prenotare la propria donazione ai numeri telefonici di AVIS (0835 252332) e FIDAS (0835 252333). In questo modo si evitano sovrapposizioni e inutili attese che rendono più agile anche il lavoro del personale.

“Riteniamo che questo miglioramento organizzativo – afferma Luigi Ciancio responsabile del Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale di Matera – soddisferà i donatori associati e non associati affinché possano, per i motivi di solidarietà che li accomunano, compiere il loro gesto nell’interesse dei pazienti che necessitano della terapia trasfusionale di emocomponenti”.

Il Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco, in occasione dell’ultima riunione del Comitato, ha voluto ringraziare i professionisti del Servizio Trasfusionale e le Associazioni per il prezioso contributo al Sistema Sanitario.

Ha, inoltre, voluto rimarcare l’impegno dell’ASM ad incrementare la comunicazione sulla Donazione del sangue e del plasma, quale gesto prezioso per i pazienti e quindi per la Comunità ma che rappresenta anche una buona occasione per il Donatore per monitorare le sue condizioni di salute.