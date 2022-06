Matera, asili nido: “Dopo molti anni, finalmente le famiglie materane potranno programmare per tempo le loro scelte”. Ecco i dettagli

Il Movimento 5 Stelle Matera annuncia:

“Dopo molti anni, l’amministrazione Bennardi torna a pubblicare per tempo il bando per l’ammissione agli asili nido comunali e privati accreditati.

Dal 21 giugno 2022 infatti sul sito del Comune di Matera (https://www.comune.matera.it/…/5526-2022-06-21-16-23-54) è possibile scaricare la documentazione utile.

Grazie al lavoro dell’assessore Valeria Piscopiello in totale sinergia con gli uffici, che si sono adoperati senza sosta e che ringraziamo per l’impegno profuso, si è riusciti a raggiungere questo risultato.

Finalmente le famiglie materane potranno programmare per tempo le loro scelte, avendo a disposizione una rete di servizi a loro disposizione in tutte le zone della città.

Infatti oltre agli asili nido comunali di via Gramsci e via Bramante, ci sono diverse strutture accreditate che hanno investito nella nostra comunità.

Una possibilità peraltro rafforzata da una scelta politica di sostenerla con risorse economiche e fare in modo che i posti asili nido siano sempre maggiori per agire realmente una opportunità di conciliazione per le famiglie e di sostegno alle mamme ed ai papà.

L’amministrazione Bennardi proseguirà nel rafforzamento dei servizi all’infanzia e per le famiglie con un’attenzione particolare per coloro che hanno maggiori fragilità“.

