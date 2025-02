Matera, modifica della macrostruttura organizzativa del Comune: “Sia la politica a decidere dopo le elezioni della prossima primavera”. La situazione

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato di Fratelli d’Italia:

“Con deliberazione n. 51/2025 dello scorso 6 Febbraio il Commissario Straordinario, avvalendosi dei poteri della Giunta, ha approvato la modifica dell’attuale macrostruttura del Comune di Matera.

Senza entrare nel merito della modifica promossa, la questione è più politica che tecnica: è pertanto auspicabile che a compiere un atto di tale importanza sia un organo eletto dal popolo con un mandato chiaro.

La decisione politica dovrà competere al Sindaco democraticamente eletto e non alla gestione commissariale che, per prassi e norma, deve occuparsi di ordinaria amministrazione e non di provvedimenti “strategici” e “politici”.

Ai sensi dell’articolo 46, comma 3 del d l.g.s. n. 267/2000 è proprio il Primo Cittadino, previa audizione della Giunta, a presentare al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. È in quest’ambito che l’Amministrazione darà l’impulso per una riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Non riusciamo a comprendere i motivi per i quali la gestione commissariale abbia dato questa improvvisa accelerata al riordino della macrostruttura senza, tra l’altro, giustificare adeguatamente le motivazioni che anno condotto alle decisioni di cui alla delibera sopra citata.

Nell’era in cui la politica ha smesso di assolvere i suoi compiti, Fratelli d’Italia ritiene fondamentale che la politica torni a prendersi le proprie responsabilità rivendicando le funzioni di indirizzo che ad essa spettano.

Sia chiaro, non sosteniamo la tesi del “nulla cambi!”, un miglioramento dell’organizzazione degli Uffici comunali va fatto, ma trattandosi di scelte che ricadono sull’efficienza dei servizi e sulla capacità di usufruirne dei cittadini materani, questi ultimi devono poter essere in grado di rintracciare con facilità i responsabili delle scelte che ricadono sulla loro quotidianità.

Questo è il ruolo della politica e Fratelli d’Italia non si sottrarrà”.