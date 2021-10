Matera ancora protagonista con il film di James Bond: ecco cosa è stato dedicato interamente alla Città dei Sassi!

Debutto record per il film “007 No time to die”, già in programmazione in oltre 50 Nazioni.

Daniel Craig nelle vesti del più famoso agente segreto, è stato protagonista di un doppio primato aggiudicandosi il primo weekend di Ottobre in Italia e stabilendo il miglior weekend d’esordio da inizio pandemia con 2.5 milioni di euro in quattro giorni di incassi.

Nel frattempo continua anche la campagna di sponsorizzazione del film 007 “No time to Die”, girato nella bellissima Matera.

Ora la casa produttrice si avvale anche di featurette ovvero di brevi filmati che accompagnano l’uscita di un film nelle sale e che illustra alcuni aspetti della lavorazione, per lo più con interviste al regista, agli attori, ai tecnici.

Quindi Matera torna ad essere protagonista in un mini video pubblicato dalla Universal Picture.

Ecco alcune incredibili foto di Matera tratte dal video in questione:

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)