Finalmente ci siamo: la nostra Matera vola a Londra con la prima mondiale del film di James Bond!

L’attesa è finalmente finita.

È ufficiale: dopo numerosi rinvii a causa del Coronavirus, il 28 Settembre è la data fissata per la prima mondiale del film di James Bond a Londra, alla Royal Albert Hall, prestigiosa sede di spettacoli della capitale britannica.

I produttori Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e il regista Cary Joji Fukunaga si uniranno sul tappeto rosso a Daniel Craig.

Come in molti ricorderanno, il 25esimo film dedicato al famosissimo Agente 007, con protagonista indiscusso Daniel Craig, porta la firma del regista di Cary Fukunaga.

Tanti i ciak che hanno visto l’Italia come location: dalla Calabria a Matera, senza dimenticare la Puglia.

No time to die è il quinto film dell’attore Craig e, stando a quello che dice lui stesso, dovrebbe essere anche l’ultimo.

Questa la sinossi:

“In No time to die, Bond ha lasciato il servizio e si sta godendo una vita tranquilla in Jamaica.

La sua pace però è di breve durata perché un suo vecchio amico, Felix Leiter, dalla CIA torna a chiedergli aiuto.

La missione di salvare uno scienziato rapito si rivela essere più pericolosa di quanto atteso, portando Bond sulle tracce di un villain misterioso armato con una nuova pericolosa tecnologia”.

