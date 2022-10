Matera: al via la prenotazione per la quarta dose. Ecco le categorie interessate

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera comunica:

“è stata attivata la prenotazione sulla Piattaforma di Poste Italiane della quarta dose per la categoria over 12 che ha ricevuto la prima dose da almeno 120 giorni, come indicato dalla circolare del 23.09.2022 del Ministero della Salute.

L’intervallo minimo di 120 giorni tra la terza e la quarta dose verrà calcolato in automatico dalla piattaforma di Poste e il calendario delle disponibilità verrà aggiornato mensilmente.

Al momento è possibile prenotarsi solo per il mese di ottobre e nel corso delle prossime settimane verranno calendarizzate anche le disponibilità relative al mese di novembre”.

