Matera: al via la campagna di sensibilizzazione per una casa sicura che fa risparmiare e rispetta il Pianeta. L’iniziativa

A Matera prende il via la campagna di sensibilizzazione “La Casa SI Cura” promossa dall’Adiconsum e dall’Associazione senza scopo di lucro Prosiel che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i consumatori sulla corretta manutenzione dell’impianto elettrico, onde evitare incidenti domestici e risparmiare sulla bolletta elettrica.

L’iniziativa vuole essere una risposta forte all’emergenza fotografata dall’ultimo report Istat per cui quasi 700.000 persone, ovvero 1’1,13% della popolazione italiana, hanno subito lesioni da elettricità in casa.

A tutt’oggi sono più di 10 milioni le abitazioni italiane che non state sottoposte ad interventi di manutenzione dell’impianto elettrico, mentre nel 42% dei casi le abitazioni risultano sprovviste della dichiarazione di conformità che dovrebbe essere rilasciata in seguito ad interventi che modificano la struttura degli impianti elettrici.

Risultato: 12 milioni di case italiane presentano rischi per la sicurezza delle persone.

Il Programma delle attività:

Giovedì 22 giugno 2023, ore 16:00, presso la Sala Ratzinger della Parrocchia Sant’Agnese a Matera, Convegno “La Casa SI Cura”

Sono previsti gli interventi di:

Tiziana D’oppido, Assessore alla Cultura, Turismo e Cinema, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Unesco del Comune di Matera;

Angelo Maragno e Walter Scaletta MDF Verifiche s.a.s;

Mario Vergari, Direttore Ufficio Studi e Sostenibilità di Adiconsum;

Roberto MARTINO Vice Presidente Prosiel.

I lavori coordinati da Marina Festa, Presidente Provinciale Adiconsum, saranno conclusi con l’intervento di Vincenzo Telesca, Presidente Regionale Adiconsum e di Pino Bollettino, Segretario della Cisl Materana.

Venerdì 23 giugno 2023 in Piazza San Francesco a Matera, dalle ore 10,00 alle 18,00, sarà allestito un gazebo informativo la “Casa SI Cura” ove sarà possibile avere tutte le informazioni utili su come risparmiare energia utilizzando le nuove tecnologie (pannelli solari, ricarica auto elettrica, contatori online, ecc.), come adeguare il proprio impianto elettrico se si vogliono introdurre in casa apparati ed elettrodomestici di ultima generazione senza avere brutte sorprese ed anche sulla nuova Direttiva europea “Case Green”.

Di seguito le locandine con i dettagli.

