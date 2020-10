Matera, al via il primo Consiglio comunale del Sindaco Bennardi: ecco l’ordine del giorno

Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, rende noto che:

“il Consiglio Comunale eletto a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 Settembre 2020 e del 4 e 5 Ottobre 2020 (turno di ballottaggio) è convocato Giovedì 22 Ottobre 2020 (alle ore 16:30) in seduta prima convocazione, e Martedì 27 Ottobre 2020 (alle ore 16:30) in seconda convocazione, nella sala Pasolini sita in via Sallustio a Matera.

Questo l’Ordine del giorno:

Convalida elezione sindaco di Matera e consiglieri comunali eletti;

Giuramento del Sindaco;

Elezioni Presidente e Vicepresidenti del Consiglio comunale;

Comunicazione componenti della Giunta comunale;

Comunicazione nominativi Presidenti Gruppi Consiliari;

Nomina componenti Commissione Elettorale Comunale”.

