Matera: al via il primo congresso di Azione della provincia! I dettagli

Oggi, Domenica 16 gennaio 2022, alle ore 15:30, presso Casa Ferie Sant’Anna, in Via Lanera n. 14 a Matera, ed in streaming, tramite Youtube o piattaforma Zoom, si terrà il primo congresso di Azione della provincia di Matera.

Afferma il candidato Segretario Silvio Mostacci:

“Il Congresso è per noi il primo atto verso il processo di radicamento territoriale, con una squadra operativa che riunisce i militanti ‘della prima ora’ e le nuove forze che stanno aderendo al progetto, tutti con l’obiettivo chiaro di diventare anche nella provincia di Matera il partito guida di un campo largo riformista”.

Il programma delle attività congressuali prevede:

Saluti da parte del coordinatore della citta ospitante, Giuseppe Gravela e del coordinatore regionale Donato Pessolano;

Nomina del Presidente;

Saluti ed intervento delle Autorità;

Interventi degli esponenti della Società Civile;

Intervento del Candidato Delegato all’Assemblea Nazionale Nicola Taratufolo;

Intervento del Candidato Segretario Provinciale Silvio Mostacci;

Apertura del Dibattito;

Lettura mozione ed elezione per acclamazione del Segretario e dei candidati al Consiglio Direttivo Provinciale e del Delegato all’Assemblea Nazionale a cura del Presidente.

A causa dell’emergenza Covid19 e dell’elevato numero di contagi registrato negli ultimi giorni, all’evento potranno partecipare in presenza solo i candidati, lo staff congressuale e la stampa, provvisti di Super Green-Pass (verificato all’ingresso in struttura) e mascherine FFP2.a

