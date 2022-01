Basilicata: nuova vita per gli alberi utilizzati per gli addobbi natalizi! Ecco l’iniziativa di questo Comune

Un albero inserito nel contesto urbano assorbe in media 20 kg di CO2 all’anno.

Per questo l’Amministrazione comunale di Melfi, al termine del periodo natalizio, promuove la messa a dimora sul territorio degli abeti che hanno contribuito all’allestimento di quest’anno.

Si invitano i cittadini, le famiglie, i commercianti, le associazioni e le imprese presenti sul territorio ad aderire alla campagna “adotta un albero”.

Gli abeti disponibili sono circa 70 e saranno assegnati gratuitamente ai richiedenti, per essere piantumati in piena terra, in ordine cronologico di domanda e fino ad esaurimento, come da istruzioni contenute nel modulo allegato.

Le domande possono essere presentate via email a partire dalle ore 8:00 di domenica 16 gennaio fino alle ore 24:00 del 31 gennaio 2022.

Tutte le richieste pervenute fuori da questo intervallo di tempo, saranno automaticamente escluse.

