Matera: al via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza su questa strada provinciale! Ecco le foto

Sono partiti i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale n.74 “Cantarato”, in agro del Comune di Tursi, finanziati con fondi FSC 2021/27 per l’aumento della resilienza della rete stradale in gestione della Provincia di Matera.

Ha spiegato il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese:

“Prosegue senza sosta l’opera di ammodernamento e messa in sicurezza della viabilità provinciale che prevede numerosi interventi rientranti nella programmazione triennale 2023-25.

Nonostante le note ristrettezze economiche, grazie ad un’intensa attività di progettazione esecutiva la Provincia di Matera è riuscita ad intercettare fondi da destinare alla viabilità.

Ringrazio l’Ufficio Tecnico della Provincia e il Consigliere provinciale, Nicola Domenico Verde.

La nostra mission è garantire la sicurezza degli automobilisti e una piena fruibilità delle infrastrutture!”.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)