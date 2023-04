Matera, al via i lavori del manto stradale in queste strade cittadine: ecco i divieti di sosta e modifiche alla circolazione

Con l’ordinanza dirigenziale N°: 168/2023 la Polizia locale ha predisposto la Disciplina della sosta e della circolazione in varie vie cittadine per l’esecuzione di lavori di rifacimento manto stradale a Matera.

Di seguito l’ordinanza completa:

“Il Dirigente

Premesso che:

– con nota assunta al Prot. Gen. dell’ Ente n. 0034790/2023 del 07/04/2023 la ditta FiberCop S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano (MI) nell’ ambito dei lavori per il rifacimento del manto stradale in alcune vie cittadine interessate in precedenza dai lavori per la posa di cavi e infrastrutture di impianti di telecomunicazioni, ha richiesto un provvedimento di interdizione alla sosta con conseguente restringimento della carreggiata, in varie vie cittadine;

– con la medesima nota ha comunicato che l’impresa incaricata dei lavori è la ditta Delta impianti S.r.l. con sede in Via Eugenio Montale, n. 11 – 80016 Marano di Napoli (NA);

– con nota del 13/04/2023 assunta al prot. gen. dell’ Ente n. 0036502/2023 ha comunicato che l’inizio dei lavori di rifacimento del manto stradale è previsto per il giorno 20/04/2023 e che le vie interessate dagli stessi sono:

via Piave

Recinto I° Piave

Recinto II° Piave

vico Piave

via F. Paolo Festa

vico II° F.P. Festa

via Onofrio Tataranni

via Cavalieri di Vittorio Veneto

via Spine Bianche

via IV Novembre

via De Lorenzo

via De Marco;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa e secondo segnaletica mobile di cantiere: l’istituzione temporanea dei seguenti obblighi e limitazioni lungo le vie di volta in volta indicate e interessate dai lavori, a partire dal giorno 20/04/2023 e fino ad ultimazione degli stessi, dalle ore 07:00 alle ore 18:00:

a. Installazione di cantiere stradale con adozione degli schemi di cui al D.M. 10.07.2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”;

b. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico, conformemente alle fasi di cantierizzazione fornite dalla ditta esecutrice dei lavori (cantiere itinerante);

c. Limite massimo di velocità 30 Km/h per tutti i veicoli in transito nella zona di cantiere;

d. Divieto di sorpasso nella zona di cantiere;

e. Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli.

DISPONE

1. La ditta esecutrice dei lavori dovrà installare tutta la segnaletica verticale provvisoria con predisposizione di preavviso in avvicinamento ad ogni intersezione;

2. relativamente al divieto di sosta l’ apposizione della segnaletica dovrà avvenire almeno 48 ore prima dando comunicazione scritta direttamente al Comando Polizia Locale – Ufficio Traffico – oppure all’ indirizzo e-mail: traffico@comune.mt.it, oltre a provvedere alla rimozione al termine degli stessi;

La comunicazione, dovrà contenere: la data e l’ ora di apposizione della relativa segnaletica per la via oggetto dell’ intervento, il numero del presente provvedimento, le generalità, la qualifica e un numero telefonico del soggetto che comunica.

La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.

3. Deve essere garantito, in ogni caso, il transito pedonale delle persone dirette alle abitazioni e/o alle attività presenti nell’ area oggetto dei lavori con la creazione di percorsi protetti.

4. Durante il periodo di esecuzione dei lavori la ditta incaricata è tenuta ad occultare tutta la segnaletica stradale permanente e preesistente in contrasto con l’ attuale provvedimento avendo l’ obbligo di ripristino a termine degli stessi lavori.

5. La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino, anche notturno, di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici luminosi.

6. che la suddetta impresa dovrà salvaguardare gli interessi di terzi, esentando l’ Amministrazione Comunale, i suoi Funzionari e Tecnici da qualsiasi responsabilità;

La ditta esecutrice dei lavori dovrà porre in essere tutte le opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità, provvedendo all’apposizione della prescritta segnaletica stradale di cantiere così come previsto dal vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione e la stessa dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte provvedendone la rimozione a conclusione dei lavori.

La suddetta segnaletica stradale dovrà essere collocata così come codificato dal D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”.

In caso di necessità, si impone l’ utilizzo di movieri per la regolamentazione della circolazione stradale e il semaforo se presente dovrà essere posto in fase di lampeggio.

Al termine dei lavori nelle vie interessate, la ditta esecutrice è tenuta al completo ripristino di tutta la segnaletica orizzontale e verticale preesistente l’ inizio degli stessi.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall’ inosservanza del presente provvedimento.

Gli operatori del Settore Polizia Locale nonchè degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’ esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale.

Matera, 14/04/2023 – Il Dirigente PAOLO MILILLO".

