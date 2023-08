Matera, “al reparto di Malattie infettive saranno assunti 4 nuovi dirigenti medici”: i dettagli

In risposta alla nota diffusa da una sigla sulla presunta chiusura del reparto malattie infettive dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, l’Azienda Sanitaria Locale comunica che:

“in data odierna è stata pubblicata una delibera del Direttore Generale (la n. 26 del 17/08/2023) con la quale viene indetto un concorso unico regionale per titoli ed esami per 5 posti di Dirigente Medico nella disciplina Malattie Infettive dei quali ben 4 sono destinati alla sede di Matera ed uno alla Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza.

Il concorso espletato in forma unica aggregata – cosiddetto CUR – tra le Aziende del servizio sanitario regionale permetterà dunque, contrariamente a quanto affermato nella nota, di acquisire nuovi professionisti infettivologi dell’Ospedale Madonna delle Grazie, peraltro assunti per un periodo minimo di 5 anni.

Nella delibera si legge inoltre che la graduatoria stilata per questo concorso resterà poi disponibile “per la copertura di ulteriori posti, non indicati nella programmazione dei fabbisogni di personale già approvata, a seguito di cessazioni dal servizio di personale non previste né prevedibili”.

Infine la stessa delibera pubblicata oggi precisa che “la graduatoria finale di merito potrà essere utilizzata per la copertura di posti previsti in annualità successive nei Piani dei fabbisogni approvati, nei limiti della vigenza delle graduatorie medesime”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)