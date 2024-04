Matera, al Belvedere i Vigili del Fuoco soccorrono un uomo! Ecco cosa è successo

Alle ore 12:40 circa, la squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Matera è intervenuta in zona “Belvedere”, nelle vicinanze della chiesa di San Falcione, per soccorrere un uomo dell’età di 67 anni, residente a Marsiglia, in Francia.

In seguito ad una brusca caduta l’uomo non riusciva a proseguire la sua escursione.

Al fine di trasportarlo nelle immediate vicinanze dell’ambulanza è stato necessario l’utilizzo, da parte della squadra VV.F., della barella “Toboga”.

L’uomo è stato affidato alle cure del personale del 118.

Queste alcune foto dell’intervento.