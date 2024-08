Matera accoglie 30 ragazzi protagonisti del progetto di scambio giovanile interculturale Erasmus. Ecco i dettagli

Si è svolto questa mattina a Matera l’incontro tra il team della Fondazione Matera Basilicata 2019 e un gruppo di 30 ragazzi protagonisti del progetto di scambio giovanile interculturale Erasmus+ “Open Culture Volunteering: Strengthening European Youth Participation from Matera” (Volontariato della cultura aperta: rafforzare la partecipazione dei giovani europei da Matera), in svolgimento dal 22 al 30 Agosto nella città dei Sassi.

Il progetto, che intende potenziare la partecipazione dei giovani in Europa partendo dall’esperienza di volontariato fatta per Matera Capitale Europea della Cultura 2019, coinvolge ragazzi provenienti da organizzazioni di Spagna (Terrassa – associazione La Vibria Intercultural), Bulgaria (Etropole – associazione Eudaimonia), Romania (Timisoara – Timisoara Capitale Europea della Cultura 2023), Malta (Victoria – Ministry for Gozo), Italia (Matera – Associazione Volontari Open Culture 2019) tra i 18 e i 23 anni, interessati al volontariato europeo e al servizio civile universale.

A guidare il progetto è l’associazione Volontari Open Culture 2019 di Matera, grazie alla solida esperienza maturata nel corso degli anni sul tema del volontariato culturale a partire dal team dei volontari della Capitale Europea della Cultura 2019.

Durante il soggiorno a Matera, i giovani del progetto Erasmus+ stanno avendo l’opportunità di approfondire e sperimentare cosa serve per realizzare un progetto come quello di Capitale Europea della Cultura e l’importanza che i volontari hanno nella realizzazione di eventi culturali.

In particolare, nel corso dell’incontro con la Fondazione Matera Basilicata 2019, è stato dedicato un focus a come avviene la candidatura e la selezione di una città a tale titolo, nonché come si progettano e gestiscono i progetti del dossier di candidatura, compreso quello dedicato ai volontari.

Ecco le foto.