Matera: a rischio un intero settore fondamentale per il turismo! Ecco che cosa sta succedendo

Riprendendo la posizione del Presidente nazionale di Confapi Turismo, Roberto Dal Cin, il Presidente della Sezione Turismo e Cultura di Confapi Matera, Francesco Ruggieri, lancia l’allarme sul decreto che penalizza il servizio NCC, cioè il noleggio auto con conducente, questione che in provincia di Matera riguarda sia i centri abitati che la costa ionica.

Evidenzia il Presidente Ruggieri:

“Il ruolo degli NCC è fondamentale per il settore ricettivo, in particolare per il turismo di lusso che predilige questa tipologia di servizio.

Il decreto in discussione per questa categoria di imprenditori penalizza il comparto introducendo vincoli che rischiano seriamente di mettere in ginocchio un intero settore.

Voler introdurre, ad esempio, l’obbligo per gli autisti NCC di far passare almeno un’ora tra un cliente e l’altro comporta l’impossibilità di concordare servizi di trasporto con partenza da un luogo diverso dalla rimessa.

La compilazione, poi, del foglio di servizio elettronico è una procedura tutt’altro che snella e che può portare a commettere facilmente degli errori che possono portare oltre alle sanzioni anche al ritiro della licenza.

Si tratta evidentemente di norme che solo apparentemente facilitano la libera concorrenza.

I noleggiatori rappresentano piccole e medie imprese a cui Confapi è vicina.

Ci auguriamo che il Governo torni sui propri passi e che convochi quanto prima un tavolo per discutere di un settore che attualmente muove 1,5 miliardi di euro.

A livello locale, invece auspichiamo che venga aumentato il numero delle licenze, soprattutto per soddisfare le richieste crescenti dei turisti stranieri e anche per sopperire alle carenze dei collegamenti con le regioni limitrofe.

Infatti, con un mercato internazionale che presenta numeri molto interessanti occorre ampliare l’offerta del servizio di noleggio con conducente, che i turisti stranieri prediligono.

Inoltre i difficili collegamenti tra le varie località interne e quelli con i territori viciniori, fanno sì che il servizio di NCC sia fondamentale per spostamenti veloci e in qualsiasi orario della giornata”.