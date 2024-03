Matera privata di questo progetto culturale e turistico di grande portata: “Qualcuno sta tentando di spostare i concerti altrove?”. La situazione

“Il Sonic Park Matera, gemello del festival omonimo di Stupinigi (Torino), è un progetto culturale e turistico di grande portata ideato da Ac Phoenix e Fondazione Reverse”.

Come ricorda Associazione Infrastrutture e Sviluppo Mathera:

“La sua prima edizione ha attirato oltre 35.000 spettatori, ma nel 2023 ha affrontato sfide amministrative e burocratiche che hanno limitato la sua crescita.

Nonostante gli sforzi per l’edizione 2024, le incertezze sulla disponibilità della location e il supporto politico hanno costretto gli organizzatori a mettere il festival in modalità “stand by”.

Tuttavia, rimangono fiduciosi di riprendere l’evento nel 2025, dopo aver contribuito a mettere Matera al centro della scena musicale italiana ed europea.

Le incertezze politiche insorte nel 2023 tra la Regione e il Comune di Matera hanno privato gli organizzatori del Sonic Park Matera delle certezze necessarie, causando un grave danno per la città.

Questo conflitto potrebbe avere conseguenze significative, soprattutto in vista delle elezioni regionali.

C’è chi potrebbe dover rispondere per il grave danno subito, sembra che ci sia un interesse nel bloccare lo sviluppo di Matera come sede di grandi eventi che attirano pubblico dai dintorni e da tutta Italia.

Alcuni potrebbero ostacolare la crescita di Matera per motivi personali o politici, ricordate BATTITI di Telenorba, che ogni anno si svolgeva in piazza a Matera, è stata improvvisamente interrotta quando la trasmissione doveva andare in diretta sulle reti Mediaset, per cause tutte da accertare.

Qualcuno sta tentando di spostare i concerti altrove?”.