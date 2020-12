Matera: a rischio la biblioteca, struttura storica realizzata 300 anni fa! Ecco la richiesta per tutelarla

“È inaccettabile che un presidio così importante come la Biblioteca “T. Stigliani” di Matera stia riscontrando gravi problemi, dovuti ad infiltrazioni e perdite d’acqua, causate dal danneggiamento subito dal tetto e dai pluviali.

Si tratta, infatti, di una struttura storica, realizzata circa 300 anni fa, che svolge una funzione fondamentale per l’intera comunità materana e lucana, che richiede dunque maggiore attenzione e interesse.

Da troppo tempo persiste anche il problema inerente la carenza di personale in forza alla biblioteca, nello specifico un responsabile che possa schedare e catalogare il patrimonio ed un nuovo bibliotecario”.

Lo dichiara in una nota il deputato lucano, presidente di Popolo Protagonista, Gianluca Rospi, che prosegue:

“In un momento storico come questo della pandemia, dobbiamo fare tutto il possibile per tutelare il mondo della cultura, al fine di poter consegnare un futuro più luminoso ai nostri giovani, i quali vengono, purtroppo, sempre penalizzati dalle scelte politiche.

Auspico che chi di competenza possa urgentemente intervenire per risolvere queste problematiche, in maniera tale da continuare a custodire un patrimonio culturale dal valore inestimabile, proteggendo così un luogo vitale per la formazione e la crescita della comunità”.

