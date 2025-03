Matera 2030 sostiene le primarie aperte e civiche lanciate dai giovani. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Matera 2030:

“Sono trascorse alcune settimane dalla presentazione alla comunità del progetto politico di Matera 2030, animato dai valori della partecipazione dal basso alle scelte cittadine, dal sentimento di rilancio della comunità in un processo amministrativo che sappia rimettere al centro una visione ed una nuova prospettiva per Matera, in discontinuità rispetto al governo municipale uscente.

In queste giornate di lavoro sul territorio, abbiamo riscontrato un forte sentimento di riscatto che si respira in città.

Abbiamo ascoltato e recepito le proposte di tanti cittadini, desiderosi di contribuire alla crescita ed al miglioramento delle condizioni di vita della nostra amata comunità.

Sin dalla nascita della nostra associazione, avevamo sottolineato l’importanza della condivisione delle scelte a tutti i livelli, anche nell’individuazione del candidato Sindaco, proponendo, il ricorso allo strumento delle primarie aperte, consentendo ai materani di potersi esprimere in un momento che immaginiamo come una festa della democrazia.

Matera 2030 è pronta a fare la sue parte, mostrandosi favorevole ad un progetto politico ampio e partecipato, moderato e di centro che sappia mettere insieme storie e culture, che, nell’esclusivo interesse della città, sappiano guidare Matera verso un nuovo futuro.

Per la scelta del candidato Sindaco, raccogliendo le sollecitazioni della società civile, che hanno trovato riscontrato nella proposta di primarie aperte lanciate dai giovani Materani, riteniamo, per coerenza e senso di responsabilità, di non poter far mancare il nostro pieno sostegno a tale iniziativa, certi che una Matera migliore sia possibile”.