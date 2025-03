Non era un antico ordigno, come sembrava in un primo momento, bensì semplicemente un manufatto metallico.

E’ questo l’esito dei controlli degli artificieri dell’Esercito che come riporta ansa hanno operato stamani, alla periferia di Matera, in via Montescaglioso, dove un cittadino nella serata di ieri aveva segnalato la presenza di un oggetto che gli pareva essere un ordigno.