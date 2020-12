Matera: 1,3 milioni di euro per la biblioteca realizzata 300 anni fa! I dettagli

Venerdì 18 dicembre si è riunito, a Matera, il tavolo istituzionale convocato da Dina Sileo, consigliere regionale delegato alla cultura, per discutere della difficile situazione che riguarda la biblioteca Stigliani.

Presenti all’incontro:

il Sindaco di Matera;

il Presidente della Provincia di Matera;

l’assessore alla cultura della città dei Sassi.

Dina Sileo, consigliere regionale delegato alle politiche culturali, dichiara:

“La Biblioteca Stigliani rappresenta un enorme patrimonio storico e culturale, che va tutelato, e, allo stesso tempo, un presidio culturale che una società emancipata quale è la nostra ha il dovere di garantire.

Compito di chi governa è porre in essere azioni concrete per tramandare alle prossime generazioni tale patrimonio di storia e valori.

L’immobile che ospita la biblioteca, Palazzo dell’Annunziata, necessita di interventi di manutenzione straordinaria per i quali la Provincia di Matera ha redatto un progetto che prevede interventi per il ripristino della funzionalità dei canali di scolo delle acque meteoriche e degli interventi sulle guaine.

Abbiano concordato con il Presidente della Provincia, inoltre, l’invio della perizia per il completamento delle manutenzioni straordinarie inerenti gli impianti, gli ascensori e le murature interessate dalle infiltrazioni.

La stima dei lavori residui ammonterebbe a circa 1,3 milioni di euro.

La pianta organica del personale impiegato nella Biblioteca ha subito in questi anni un importante ridimensionamento dovuto ai pensionamenti.

Si sta valutando, sempre di concerto con gli altri attori istituzionali, la disponibilità di personale iscritto all’AIB (Albo Professionale Italiano Bibliotecari), requisito necessario per svolgere la professione, e, in ottica di investimento in capitale umano che pure è una direttrice della nostra azione politica, la creazione di percorsi per formare tali figure professionali.

Vorrei rassicurare tutti coloro i quali, tra Istituzioni e cittadini, si sono interessati alla vicenda, così come testimoniano le sollecitazioni arrivate in Quarta Commissione consiliare dagli stockholder e in Consiglio dai colleghi di maggioranza e opposizione, circa l’impegno assunto dal Governo regionale su questo tema.

Nell’ottica di massima condivisione ho inteso istituire dei tavoli paralleli, coordinati dal collega Acito, per condividere con tutti gli operatori quanto portato avanti nei tavoli istituzionali”.

