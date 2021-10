Scrive il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese:

“Auguri e buon lavoro al neo sindaco di Pisticci Albano.

Stamattina in Provincia ho ricevuto la gradita visita del neo eletto sindaco del comune pisticcese, con con cui abbiamo avuto un incontro cordiale e proficuo.

Un lavoro in sinergia e nel pieno spirito di collaborazione saranno alla base di un percorso comune per far crescere il nostro territorio“.

