Mario Rosini, docente di canto jazz al conservatorio “Emanuele Duni” di Matera, tra i dodici finalisti di The Voice Senior! In bocca al lupo

C’è anche un po’ di Basilicata tra i dodici finalisti di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1 che questa sera proclamerà il suo vincitore.

Come sottolinea rainews “nella squadra della lucana Arisa c’è anche Mario Rosini.

Cantautore di origine pugliese, secondo al festival di Sanremo nel 2004 con il brano “Sei la vita mia”, da diversi anni è docente di canto jazz al conservatorio “Emanuele Duni” di Matera.

E’ anche direttore e membro fondatore del Duni Jazz Choir, una formazione musicale italiana nata nel 2015 e composta da musicisti e cantanti professionisti provenienti dal conservatorio materano

Rosini ha conquistato la giuria di The Voice Senior con una serie di intense esibizioni al pianoforte, tra cui “Ritornerai” di Bruno Lauzi e “Io vorrei, non vorrei ma se vuoi” in duetto con Arisa”.

Non ci resta quindi che augurarli un grosso in bocca al lupo per la finale di stasera!