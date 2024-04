Accettura: “nessun disagio dopo il pensionamento di uno dei due medici di medicina generale”. I dettagli

Una nota dell’Asm fa sapere:

“In merito al comunicato stampa diffuso dal sindaco di Accettura, in cui si afferma che il paese vivrebbe un “disagio sanitario” perché rimasto “senza il medico di assistenza primaria”, il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera precisa che la dottoressa Domenica De Fina, andata in pensione lo scorso 1 aprile, non è l’unico medico dell’ASM operante ad Accettura, ma è affiancata dal dottor Innocenzo Loguercio il quale può prendere in carico i pazienti dell’altro medico (senza superare il limite numerico imposto dalla legge) e quindi soddisfare le esigenze della popolazione assicurando la continuità del servizio.

Peraltro l’ASM ha già pubblicato un avviso per conferire un incarico provvisorio di assistenza primaria con decorrenza dal 1° Maggio 2024 e fino all’assegnazione definitiva della carenza, con obbligo di apertura dello studio Medico nel Comune di Accettura.

Infine, occorre ricordare che l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, nelle prossime settimane, predisporrà il bando per selezionare un medico di medicina generale al quale verrà conferito l’incarico a tempo indeterminato su Accettura.

L’ASM, pertanto, rassicura i cittadini di Accettura in quanto l’assistenza del medico di medicina generale è garantita”.