Marina di Pisticci è Bandiera Blu per il terzo anno consecutivo! Le parole del Sindaco

Ogni anno la FEE (Foundation for Environmental Education) stila un elenco di spiagge Bandiera Blu, ovvero insignite dell’ambito premio che determina la qualità di una spiaggia in funzione di pulizia delle acque e efficienza dei servizi.

Nel 2021 le spiagge Bandiera Blu in Italia sono 385.

Il podio delle regioni italiane con più spiagge premiate spetta a Liguria (30), Toscana (19) e Campania (18).

Tra le 5 località premiate della Basilicata anche Marina di Pisticci (MT).

La notizia ha raggiunto il Sindaco Viviana Verri che ha dichiarato:

“Per il terzo anno consecutivo, Marina di Pisticci è Bandiera Blu!

Sono stati annunciati poco fa dalla FEE “Foundation for Environmental Education” i nomi delle spiagge che si sono aggiudicate il prestigioso riconoscimento di Bandiera Blu 2021.

Marina di Pisticci è una delle 5 spiagge lucane premiate con il vessillo che certifica la qualità delle acque e i servizi nella balneazione.

Il riconoscimento della FEE Italia assegnato anche nel 2021, ci consente di proseguire nel percorso di valorizzazione del mare, non solo come inestimabile risorsa naturale da preservare ma anche come patrimonio intorno al quale costruire un sistema turistico sostenibile e virtuoso, in grado di assicurare a cittadini e turisti servizi sempre migliori che possano permettere la fruibilità delle spiagge in assoluta sicurezza.

Questo risultato ci incoraggia maggiormente a guardare con lungimiranza allo sviluppo dell’intera costa metapontina i cui comuni, negli ultimi anni, hanno dimostrato di essere capaci ad instaurare politiche di promozione unitarie a tutto vantaggio degli arrivi e delle presenze che di anno in anno aumentano con percentuali a doppia cifra.

Ringraziamo sentitamente il presidente della FEE Italia Claudio Mazza, il personale delle Capitanerie di Porto e dell’ISPRA.

La cerimonia di premiazione è avvenuta in diretta su Facebook per favorire il rispetto delle misure anti-covid19″.

